May 1, 2025 10:15 AMClock
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الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تعرب عن القلق من التصعيد في صحنايا وجرمانا

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