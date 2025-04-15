Apr 15, 2025 5:51 AMClock
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الإدارة الأميركية تقرر تجميد مبلغ 60 مليون دولار من قيمة التمويل السنوي لجامعة هارفارد

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