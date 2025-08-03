Aug 3, 2025 3:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الإخبارية السورية نقلاً عن مصدر أمني: إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني بشكل مؤقت إلى حين تأمين المنطقة بعد اشتباكات اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o