أبرز الأحداث
الإخبارية السورية: قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقلّ حراس منشآت نفطية بالقرب من دير الزور

