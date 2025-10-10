Oct 10, 2025 9:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"الإخبارية" السورية عن مصدر عسكري: إصابة 3 عناصر من الجيش السوري جراء قصف لـ"قسد" بطائرات انتحارية على نقطة عسكرية في ريف دير الزور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o