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الإخبارية السورية عن مصدر دبلوماسي: الاجتماع السوري الإسرائيلي في باريس ناقش التطورات الأمنية في الجنوب السوري

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