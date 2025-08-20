Aug 20, 2025 10:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الإخبارية السورية عن الدفاع المدني: 23 عائلة خرجت من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني خلال 48 ساعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o