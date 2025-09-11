Sep 11, 2025 9:56 PMClock
أبرز الأحداث
الإخبارية السورية: المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تتصدى لطائرة مسيرة اخترقت الحدود السورية اللبنانية

