11:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأونروا: يجب إدخال الشاحنات العالقة في الأردن ومصر لنتمكن من توزيع المساعدات على من يتضورون جوعا في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o