"الأونروا": وصف حكومة إسرائيل لنحو 250 ألف محاصر في مدينة غزة وشمالها بأنهم "إرهابيون أو داعمون للإرهاب" هو تصريح يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة

