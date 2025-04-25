Apr 25, 2025 10:27 AMClock
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الأونروا: نصف مليون نازح جديد في غزة خلال شهر والمساحة المتبقية للفلسطينيين غير آمنة

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