Oct 24, 2025 4:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأونروا: محكمة العدل الدولية أقرت بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكاننا في دعم سكان غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o