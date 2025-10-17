Oct 17, 2025 2:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأونروا للتلفزيون العربي: قطاع غزة سيضطر خلال الفترة المقبلة إلى استيراد المنتجات الزراعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o