Jul 19, 2025 12:38 PMClock
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الأونروا: لدينا ما يكفي من الغذاء لسكان غزة لأكثر من 3 أشهر في مستودعات أحدها في العريش بانتظار الدخول

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