Jul 4, 2025 12:11 PMClock
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الأونروا: كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة نفدت بالفعل

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