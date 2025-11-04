8:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأونروا: فرقنا تعمل بلا كلل لضمان ظروف معيشية آمنة وكريمة في الملاجئ في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o