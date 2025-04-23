Apr 23, 2025 9:35 PMClock
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الأونروا: سكان غزة يواجهون أسوأ أزمة إنسانية منذ أكتوبر 2023 بعد منع دخول جميع الإمدادات لأكثر من 50 يوما

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