Jul 22, 2025 9:30 AMClock
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الأونروا: سكان غزة بمن فيهم زملاؤنا في الوكالة يغمى عليهم بسبب الجوع الشديد

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