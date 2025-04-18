Apr 18, 2025 6:27 AMClock
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الأونروا: تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى نزوح ما يقرب من 420 ألف شخص مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار

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