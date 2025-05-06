May 6, 2025 10:26 AMClock
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الأونروا تقدر وجود أكثر من 66 ألف طفل في غزة يعانون من "سوء تغذية خطير" جراء استمرار سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل

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