Jun 30, 2025 9:51 AMClock
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الأونروا: انهيار الرعاية الصحية في غزة يعرض جميع الأرواح للخطر لكن كبار السن أكثر عرضة لذلك

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