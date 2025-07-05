Jul 5, 2025 10:36 AMClock
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الأونروا: الوقود شريان حياة بغزة ومن دون شحنات عاجلة منه سيؤدي انقطاع الخدمات لمزيد من المعاناة والعقاب الجماعي

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