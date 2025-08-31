Aug 31, 2025 5:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأونروا: العملية العسكرية "الإسرائيلية" المكثفة في غزة تدفع بآلاف الأشخاص نحو المجهول

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o