Jul 4, 2025 6:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأونروا: الخدمات الحيوية المنقذة للحياة بغزة بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي تواجه خطر التوقف التام جراء عدم سماح إسرائيل بإدخال الوقود منذ 2 آذار 2025

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o