Jul 2, 2025 9:17 AMClock
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الأونروا: الجوع يستخدم سلاحا في غزة وكثيرون يفقدون الوعي في الشوارع من نقص الغذاء ولا مياه شرب كافية

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