Apr 6, 2025 3:18 PMClock
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الأونروا: إسرائيل تمنع دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى غزة منذ أكثر من شهر

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