Apr 30, 2025 9:16 AMClock
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الأونروا: أسر في غزة أفادت بأنها تأكل أي شيء تجده حتى وإن لم يكن آمنا بسبب نقص الإمدادات الغذائية

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