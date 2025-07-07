Jul 7, 2025 12:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"الأنباء الإلكترونية": اتجاه حكومي لعقد جلسة في الأيام المقبلة لإصدار قرار يتعلق بموضوع السلاح وحصريته لتحدد وفقه التفاصيل كافة.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o