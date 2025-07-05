Jul 5, 2025 1:47 PMClock
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الأناضول عن أردوغان: أعتقد أن ترامب سيلتزم بالاتفاق المبرم وسنتسلم مقاتلات إف-35 بشكل تدريجي خلال ولايته

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