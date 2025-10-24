المركزية - أكد رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين أن ما من حصار لطائفة معينة في ما خص قانون تصويت المغتربين، معتبرا ان حزب الله اختار ان يكون جنديا بولاية الفقيه وأنه يدفع ثمن خياراته وأن لا يمكن الوقوف الى جانبه في هذه المسألة.

وقال الأمين في حديث للـLBCI: "معركتنا هي معركة الحفاظ على حق المغتربين في التصويت وعدم تهميشهم وليست معركة رئاسة مجلس النواب أو غيرها".

ودعا المغتربين الى المبادرة بالتسجيل فورا للاقتراع في الخارج.

وأكد الأمين الاستمرار بالمطالبة بالتصويت للـ128 نائبا، مشيرا الى أن الاغتراب يحب ان يكون له تأثير على أهله في البلد.

وقال: "جزء من معركتنا ان يكون هناك خيار وطني وليس طائفيا".