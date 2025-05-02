May 2, 2025 5:41 PMClock
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي: نرفض وندين كل الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس سوريا وأمن شعبها وأمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي والدولي

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