Apr 12, 2025 4:17 PMClock
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الأمين العام للنيتو: روسيا تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في الفضاء قادرة على تدمير أقمار صناعية بضربة واحدة

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