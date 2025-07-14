Jul 14, 2025 6:34 PMClock
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الأمين العام للنيتو: تواصلت مع عدة دول أوروبية تريد أن يكون لها دور في تقديم الأسلحة لأوكرانيا

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