May 2, 2025 5:28 PMClock
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الأمين العام للناتو يقترح على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق إلى 3.5% من الناتج

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