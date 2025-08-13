Aug 13, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمين العام للناتو: أوروبا تتحد مع ترامب للضغط من أجل وقف الحرب بأوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o