May 5, 2025 1:37 PMClock
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الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: نثمّن موقف رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة فالدولة لا تُبنى إلا على قرار سياسي وأمني واحد

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