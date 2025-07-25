Jul 25, 2025 10:47 PMClock
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الأمين العام للأمم المتحدة: غزة أكثر من مجرد أزمة إنسانية بل أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي وسنواصل الحديث عنها لكن الكلمات وحدها لا تطعم الأطفال الجائعين

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