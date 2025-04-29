Apr 29, 2025 5:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمين العام للأمم المتحدة: حان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o