May 8, 2025 7:27 AMClock
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الأمين العام للأمم المتحدة: تمدد النزاع إلى مناطق تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين في السودان "يدق ناقوس الخطر"

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