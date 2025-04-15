Apr 15, 2025 4:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يلتقي الرئيس زيلينسكي في زيارة مفاجئة إلى أوديسا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o