Jul 14, 2025 6:20 PMClock
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الأمين العام لحلف الناتو: لا بد من حصول أوكرانيا على أسلحة متقدمة ومنظومات دفاع جوي

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