Jun 25, 2025 8:31 PMClock
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الأمين العام لحلف الناتو: القدرات الأميركية المُقدمة للحلف ستنخفض تدريجيًا مع تزايد مشاركة الأوروبيين ولن تكون هناك فجوات

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