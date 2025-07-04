Jul 4, 2025 10:04 PMClock
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الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: الدفاع لا يحتاج إلى إذن وعندما يتوفّر البديل الدفاعي عن الوطن نناقش كل التفاصيل مع الذين يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع، ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية النقاش

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