Jul 30, 2025 6:49 PMClock
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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: السيد فؤاد شكر قاد مجموعة من الإخوة عددهم 10 سموا أنفسهم مجموعة الميثاق قبل عام 1982 تعاهدوا على مواجهة إسرائيل وأن يكونوا في المواقع الأمامية

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