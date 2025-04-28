Apr 28, 2025 8:43 PMClock
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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الأولوية اليوم العمل على الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الاسرى ونحن في حزب الله نلتزم باتفاق وقف إطلاق النار من دون اي تجاوز وكل العالم يشهد أن لبنان التزم

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