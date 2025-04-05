Apr 5, 2025 10:19 AMClock
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الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تشاباغين: قتل عمال الإغاثة بوحشية وألقوا في مقبرة بغزة

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