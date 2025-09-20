Sep 20, 2025 10:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمن القومي الإيراني: تكليف الخارجية بمتابعة مشاوراتها مع الوكالة الذرية وفق قرارات المجلس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o