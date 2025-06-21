Jun 21, 2025 4:00 PMClock
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الأمن العام الأردني: أضرار مادية محدودة ولا إصابات نتيجة سقوط مسيرات في عدة مناطق بالمملكة

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