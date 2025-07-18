Jul 18, 2025 11:51 AMClock
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الأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ قد يخسرون المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل

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