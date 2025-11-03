Nov 3, 2025 6:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمم المتحدة: نطالب بوصول آمن وفوري للمساعدات للمحتاجين لها بشكل عاجل في السودان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o